ЦСКА - Спартак
⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА

Сегодня, 18:35
9

Инсайдер Иван Карпов сообщил об отставке в «Спартаке». Пост покидает генеральный директор Олег Малышев.

«Малышев покидает «Спартак»: это инициатива самого гендира, впервые он попросил об отставке еще два месяца назад. Тогда «Лукойл» ее не принял и попытался удержать менеджера.

Не получилось, в том числе из-за проблем со здоровьем Олега. В общем, решение принято. Новым же гендиром «Спартака» станет человек из «Лукойла», – написал источник.

  • Малышев был в клубе с 2023 года.
  • При нем 0 трофеев.
  • Сейчас «Спартак» отстает от 1-го места на 6 очков.

Еще по теме:
Гнев Барко после замены в дерби с ЦСКА
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» 3
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
Semenycch
1759679411
Громкая?
vodomut
1759679417
весь спартак разогнать к ....бабушке-позорники!!!!!!!!!
NewLife
1759680607
Скажу словами пресловутого водопроводчика: здесь всю систему менять надо)
FFR
1759680649
За результат в первую очередь отвечает главный тренер. Станковича тоже надо отправить домой.
...уефан
1759681637
...дневальный, "молнию" можно было не ставить)...
BykAs
1759681972
Уборщица баба Глаша заявила об отставке и взяла , за поражения Спартака , всю вину на себя!
Everest13
1759682328
Кто это такой и зачем он нам? Вы еще про уборщицу напишите или кто мячи подкачивает
Foxitkuban
1759682747
Громкая? А в чём громкость?
