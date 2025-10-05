⚡️ В «Спартаке» громкая отставка после поражения от ЦСКА

Инсайдер Иван Карпов сообщил об отставке в «Спартаке». Пост покидает генеральный директор Олег Малышев.
«Малышев покидает «Спартак»: это инициатива самого гендира, впервые он попросил об отставке еще два месяца назад. Тогда «Лукойл» ее не принял и попытался удержать менеджера.
Не получилось, в том числе из-за проблем со здоровьем Олега. В общем, решение принято. Новым же гендиром «Спартака» станет человек из «Лукойла», – написал источник.
- Малышев был в клубе с 2023 года.
- При нем 0 трофеев.
- Сейчас «Спартак» отстает от 1-го места на 6 очков.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова