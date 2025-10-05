Предсказан новый тренер «Оренбурга»

Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал отставку главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича.

«Владимир Слишкович долго держался в «Оренбурге», но сегодня, после поражения от «Ростова» (0:1), был уволен. Не могу про него сказать ничего плохого, учитывая те руины, на которые он пришел, и потом остался в РПЛ, когда состав уже был подбит под ФНЛ.

Не думаю, что Слишкович останется без работы/подработки, как минимум время от времени будет украшать своей ухоженной бородой одно из множества однотипных шоу.

Предположу, что новым тренером «Оренбурга» будет Сергей Ташуев», – написал Борзыкин.