Реакция Орлова на сенсационную ничью «Зенита» и «Акрона»

Комментатор Геннадий Орлов оценил ничью «Акрона» и «Зенита» (1:1) в 11-м туре РПЛ.

На 90-й минуте отменен гол Артема Дзюбы из-за офсайда.

На 90+5 минуте Дзюба не реализовал пенальти – перекладина.

«Зенит» упустил шанс выйти на 1-е место в РПЛ.

«Зенит» провел очень неровный матч в Самаре. Питерцы здорово начали встречу, играли с позиции силы, создавали моменты. В итоге забили красивый гол. Никто не сфальшивил, все в такт. Глушенков – Вендел – Педро. Красивая комбинация, просто великолепная! «Зенит» повел, но что случилось потом?

Опять начали прослеживаться академизм, самоуспокоенность... «Акрон» перехватил инициативу и закономерно счет сравнял», – сказал Орлов.