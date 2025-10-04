Защитник «Краснодара» спас свои ворота ценой травмы

Защитник «Краснодара» Витор Тормена травмировался в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом».

Бразилец выбил мяч из ворот своей команды на 24-й минуте после удара форварда грозненцев Георгия Мелкадзе, а затем стукнулся бедром о штангу.

После оказания медицинской помощи Тормена продолжил игру, но затем попросил замену. Его увезли с поля на электрокаре на 29‑й минуте. Вместо него на поле вышел Жубал.