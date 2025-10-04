Защитник «Краснодара» спас свои ворота ценой травмы

Защитник «Краснодара» Витор Тормена травмировался в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом».
Бразилец выбил мяч из ворот своей команды на 24-й минуте после удара форварда грозненцев Георгия Мелкадзе, а затем стукнулся бедром о штангу.
После оказания медицинской помощи Тормена продолжил игру, но затем попросил замену. Его увезли с поля на электрокаре на 29‑й минуте. Вместо него на поле вышел Жубал.
- «Краснодар» ведет со счетом 2:0 после первого тайма.
- Мелкадзе не реализовал пенальти на 45+1-й минуте – его удар парировал вратарь «быков» Станислав Агкацев.
Источник: телеграм-канал ФК «Ахмат» Грозный