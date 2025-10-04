Непомнящий заявил, что Станкович мешает «Спартаку»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
- Серб отбывает месячную дисквалификацию, полученную после красной карточки в матче с «Динамо» (2:2).
- В отсутствие Станковича «Спартаком» в матчах руководит его помощник Ненад Сакич.
- У Деяна контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.
– Сможет ли отсутствие Станковича повлиять на игру «Спартака» в матче с ЦСКА?
– Он мешает команде во время игры, когда находится на скамейке, а в тренировочном процессе его эмоции нужны. Отсутствие Станковича – только плюс для «Спартака».
Источник: «Чемпионат»