Гендиректор клуба РПЛ – о подписании Смолова: «Нет ничего невозможного»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов ответил на вопросы о возможном трансфере Федора Смолова.
– Ничего невозможного в футбольной жизни нет. Федор – футболист высокого класса.
– Но вы с ним не общались?
– Мы с ним не общались.
– Его фамилия была в шорт-листах?
– Понимая какие-то внутренние вещи, мы не шли в эту сторону, честно говоря. Может, зря.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: «РБ Спорт»