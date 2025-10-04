Гендиректор клуба РПЛ – о подписании Смолова: «Нет ничего невозможного»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов ответил на вопросы о возможном трансфере Федора Смолова.

– Ничего невозможного в футбольной жизни нет. Федор – футболист высокого класса.

– Но вы с ним не общались?

– Мы с ним не общались.

– Его фамилия была в шорт-листах?

– Понимая какие-то внутренние вещи, мы не шли в эту сторону, честно говоря. Может, зря.