Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция «Сосьедада» на невызов Захаряна в сборную России

Сегодня, 00:24

Пресс-служба «Реал Сосьедада» дала комментарий по поводу непопадания Арсена Захаряна в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи.

«Захарян и клуб не имеют отношения к тому, что Арсен не был вызван в сборную России», – сообщили в «Сосьедаде».

  • Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию. Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
  • Захарян не играл за сборную с марта 2024 года.
  • В клубном сезоне у него 48 минут. Он выходил на замену в матчах с «Реалом» (13 сентября) и «Бетисом» (19 сентября).

Еще по теме:
Представитель Захаряна отреагировал на непопадание игрока в итоговый состав сборной России 1
В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Барселоной»
Мостовой объяснил проблемы Захаряна в чемпионате Испании
Источник: «Евро-футбол»
Испания. Примера Товарищеские матчи. Сборные Реал Сосьедад Россия Захарян Арсен
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
1
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
1
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
3
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
14:25
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Все новости
Все новости
Матч чемпионата Испании пришлось остановить из-за антиизраильского протеста болельщиков
01:00
2
Реакция «Сосьедада» на невызов Захаряна в сборную России
00:24
«Барселону» заподозрили в фальсификации травмы Ямаля
00:12
Лучшие дриблеры в футболе по версии Азара
Вчера, 20:58
Ямаль во второй раз за месяц травмировал пах
Вчера, 18:06
7
Хаби Алонсо прояснил ситуацию с Вальверде
Вчера, 16:41
Представитель Захаряна отреагировал на непопадание игрока в итоговый состав сборной России
Вчера, 15:30
1
ФотоОпубликованы 10 самых дорогих футболистов Примеры
Вчера, 10:37
Названы цены на посещение ужина с мамой Ямаля
2 октября
13
«Барселона» нашла замену для Левандовского за 200 миллионов
1 октября
1
Реакция Вальверде на новость о конфликте в «Реале» с его участием
1 октября
В «Реале» произошел конфликт с участием Вальверде
1 октября
ФотоЯмаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге от CIES
30 сентября
Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет
30 сентября
3
В «Барселоне» рассказали о сорвавшемся трансфере вингера сборной Колумбии
30 сентября
В «Барселоне» рассказали о ситуации с переходом Уильямса из «Атлетика»
30 сентября
Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби
30 сентября
Роналду не стал голосовать за Ямаля в опросе от France Football
29 сентября
1
В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Барселоной»
29 сентября
Фото«Барселона» продлила контракт с опорником, пропустившим больше года
29 сентября
«Реал» и «Барселона» узнали соперников в Суперкубке Испании
29 сентября
1
«Барселона» повторила рекорд 81-летней давности
29 сентября
1
Раскрыты слова Флорентино Переса из раздевалки «Реала» после 2:5 от «Атлетико»
28 сентября
2
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) и обошла «Реал»
28 сентября
2
«Реал» на месяц остался без правых защитников
28 сентября
Примера. «Реал» крупно проиграл в дерби «Атлетико» – 2:5
27 сентября
14
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
26 сентября
3
ВидеоФеерический гол 37-летнего Левандовского на тренировке «Барсы»
26 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 