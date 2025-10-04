Реакция «Сосьедада» на невызов Захаряна в сборную России

Пресс-служба «Реал Сосьедада» дала комментарий по поводу непопадания Арсена Захаряна в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи.

«Захарян и клуб не имеют отношения к тому, что Арсен не был вызван в сборную России», – сообщили в «Сосьедаде».