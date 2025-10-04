Реакция «Сосьедада» на невызов Захаряна в сборную России

Пресс-служба «Реал Сосьедада» дала комментарий по поводу непопадания Арсена Захаряна в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи.
«Захарян и клуб не имеют отношения к тому, что Арсен не был вызван в сборную России», – сообщили в «Сосьедаде».
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию. Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
- Захарян не играл за сборную с марта 2024 года.
- В клубном сезоне у него 48 минут. Он выходил на замену в матчах с «Реалом» (13 сентября) и «Бетисом» (19 сентября).
Источник: «Евро-футбол»