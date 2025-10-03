Представитель Захаряна отреагировал на непопадание игрока в итоговый состав сборной России

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о том, что игрок не включен в итоговый состав национальной команды на октябрьские матчи.
«Это нужно спрашивать у Карпина. Не могу это решение обсуждать. Нужно задавать вопросы тренеру.
Состояние у Арсена нормальное. Наверное, тренер видит потенциально других ребят. Это его мнение, все субъективно», – заявил Голубин.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
- Захарян не играл за сборную с марта 2024 года.
- В клубном сезоне у него 48 минут. Он выходил на замену в матчах с «Реалом» (13 сентября) и «Бетисом» (19 сентября).
Источник: «Матч ТВ»