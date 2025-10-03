Введите ваш ник на сайте
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии

Сегодня, 14:28
2

Александр Клюев, агент защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, объяснил получение игроком сербского паспорта.

«Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером. Это основная причина.

Быстрый процесс получения? «Црвена Звезда» работает оперативно», – сказал агент.

  • Тикнизяну потребовалось 88 дней для получения гражданства – это рекорд для сербского футбола.
  • Теперь у футболиста паспорта Сербии, Армении и России.
  • Он в «Црвене Звезде» с июня 2025 года.
  • Статистика левого фулбека: 13 матчей, 1 ассист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Сербия. Суперлига Црвена Звезда Тикнизян Наир
FFR
1759491883
Как зачем, чтобы получить европейский паспорт и свободно передвигаться по Европе. Ара знает, что делает.
Ответить
Интерес
1759498563
НЕ зачем-это понятно.А почему. Хотя и это понятно.
Ответить
