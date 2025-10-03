Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии

Александр Клюев, агент защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, объяснил получение игроком сербского паспорта.

«Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером. Это основная причина.

Быстрый процесс получения? «Црвена Звезда» работает оперативно», – сказал агент.