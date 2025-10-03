Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии

Александр Клюев, агент защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, объяснил получение игроком сербского паспорта.
«Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером. Это основная причина.
Быстрый процесс получения? «Црвена Звезда» работает оперативно», – сказал агент.
- Тикнизяну потребовалось 88 дней для получения гражданства – это рекорд для сербского футбола.
- Теперь у футболиста паспорта Сербии, Армении и России.
- Он в «Црвене Звезде» с июня 2025 года.
- Статистика левого фулбека: 13 матчей, 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»