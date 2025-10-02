Григорий Иванов объяснил, почему в Первой лиге нет ВАР

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об отсутствии ВАР в Первой лиге.

Команда из Екатеринбурга идет на 2-м месте с 24 очками в 12 турах.

В последнем туре «Урал» дома проиграл «СКА-Хабаровску» – 1:2.

32‑летний арбитр Станислав Матвеев назначил спорный пенальти в пользу хабаровчан.

– Во-первых, система ВАР должна быть действительно у всех клубов, а не только у трех, как это было в прошлом сезоне.

– Это нереально?

– Понимаете, у губерний нет денег на ВАР. Сейчас всем тяжело. Слишком дорогое удовольствие. Клубы не могут себе позволить тратить большие суммы. Никто на такое не пойдет. Ведь в регионах не только футбол, но и другие виды спорта есть.