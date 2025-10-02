Введите ваш ник на сайте
В ЦСКА высказались о будущем Облякова

Вчера, 16:22
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о продлении контракта с полузащитником Иваном Обляковым.

«С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся. У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить. Это нормальная процедура, требует иногда чуть больше времени, иногда чуть меньше. Но переживать не стоит», – сказал Бабаев.

  • 27-летний Обляков в этом сезоне провел за ЦСКА 16 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок текущего контракта хавбека с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»
Дивеев назвал главного соперника ЦСКА 1
Мостовой предсказал результат дерби ЦСКА – «Спартак» 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Обляков Иван Бабаев Роман
Комментарии (4)
Интерес
1759411829
Во жизнь-один торг! Скоро работать некогда будет.
Ответить
АЛЕКС 58
1759417906
Да...Нам очень нужен пенальтист! Другого он не умеет,как его друг Федя
Ответить
jerry093
1759420553
Лучше сезон он не выдаст. Чел хорош только на чистых мячах, и когда команда на ходу и то теряется на фоне Кисляка, а когда команда не может этот пенальтист бьет по воробьям с правой. Что когда он был слева- проходной двор, что в опорке. Всю эту шайку-лейку: чалов кучаев бубликов дивеев заблевотный, уже как года 3 должны были пнуть под зад.
Ответить
AL51
1759426747
Не очень понятно, контракт до 2027 года, а продлевать нужно сейчас?
Ответить
  • Читайте нас: 