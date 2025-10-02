В ЦСКА высказались о будущем Облякова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о продлении контракта с полузащитником Иваном Обляковым.

«С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся. У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить. Это нормальная процедура, требует иногда чуть больше времени, иногда чуть меньше. Но переживать не стоит», – сказал Бабаев.