«МЮ» может переманить тренера другого клуба АПЛ на смену Амориму

Оливер Глазнер, возглавляющий сейчас «Кристал Пэлас», будет в числе кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Рубена Аморима.
При этом в «МЮ» настаивают, что по-прежнему поддерживают португальского специалиста и не составляли никаких списков кандидатов.
Срок контракта 51-летнего Глазнера с «Кристал Пэлас» истекает следующим летом. Лондонцы летом предлагали австрийцу продлить контракт, но он пока не согласился.
Инсайдеры утверждают, что Глазнер предпочел дождаться окончания трансферного окна, прежде чем принимать решение, – его решение было продиктовано желанием увидеть, насколько «Кристал Пэлас» настроен на усиление состава. Сообщается, что сейчас вероятность подписания нового договора невелика.
Интерес к услугам Глазнера также проявляет «Бавария», хотя сейчас нет никаких признаков того, что нынешнему главному тренеру мюнхенцев Венсану Компани может грозить увольнение.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ с 7 очками после 6 туров.
- «Кристал Пэлас» сейчас идет 3-м с 12 очками.
- До лондонского клуба Глазнер возглавлял «Рид», ЛАСК, «Вольфсбург» и франкфуртский «Айнтрахт».
- Под его руководством «Кристал Пэлас» в этом году выиграл Кубок и Суперкубок Англии – первые трофеи в истории клуба.