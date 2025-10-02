«МЮ» может переманить тренера другого клуба АПЛ на смену Амориму

Оливер Глазнер, возглавляющий сейчас «Кристал Пэлас», будет в числе кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Рубена Аморима.

При этом в «МЮ» настаивают, что по-прежнему поддерживают португальского специалиста и не составляли никаких списков кандидатов.

Срок контракта 51-летнего Глазнера с «Кристал Пэлас» истекает следующим летом. Лондонцы летом предлагали австрийцу продлить контракт, но он пока не согласился.

Инсайдеры утверждают, что Глазнер предпочел дождаться окончания трансферного окна, прежде чем принимать решение, – его решение было продиктовано желанием увидеть, насколько «Кристал Пэлас» настроен на усиление состава. Сообщается, что сейчас вероятность подписания нового договора невелика.

Интерес к услугам Глазнера также проявляет «Бавария», хотя сейчас нет никаких признаков того, что нынешнему главному тренеру мюнхенцев Венсану Компани может грозить увольнение.