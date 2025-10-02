Мажич восхищен мощью России: «Это сила, это империя!»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался по вопросу возвращения России в международный футбол.

Россию отстранили в 2022 году.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.

– Как человек, который регулярно общается с коллегами в ФИФА и УЕФА, скажите, когда российские команды могут вернуться на международную арену?

– Футбол – это давно уже не только спорт. Это еще и бизнес, и политика. К сожалению, далеко не все зависит от чисто футбольных вещей. Более года назад было принято решение допустить юношеские и молодежные команды России к официальным турнирам УЕФА. И тогда была очень резкая негативная реакция нескольких стран. Сначала казалось, что возвращение – дело нескольких месяцев. Но теперь все зависит от мировой политики, а не от футбольных властей...

Могу сказать лишь одно: вы – сила! Россия – это сила! Это империя! Я не могу объяснить людям на Западе, какой у вас менталитет. В Европе не знают, что такое Россия – и это проблема. Невозможно просто так взять и отрезать Россию. Она важная часть мировой политики и всех мировых процессов.

У нас в 1992 году была очень хорошая команда, собранная из футболистов Сербии и Черногории, оставшихся после распада Югославии. Возможно, мы могли бы выиграть тот Евро. Но нас исключили, позвали сборную Дании, которая в итоге стала чемпионом Европы. Политика, что тут сказать... Но мы тогда не были политически сильны. А Россия сильна.

Когда общаешься с нормальными людьми, каждый говорит, что спорт должен быть вне политики. Но когда в дело вступают эмоции, начинается: «Мы за это», «Мы за то»... Это уже не дело. Надеюсь, российские команды вернутся на международную арену в самом скором времени. Европейский футбол нуждается в российских клубах с их инфраструктурой, бюджетами, качеством футболистов. Так же он нуждается и в сборной вашей страны.