Мажич восхищен мощью России: «Это сила, это империя!»

Вчера, 00:55
7

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался по вопросу возвращения России в международный футбол.

  • Россию отстранили в 2022 году.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.

– Как человек, который регулярно общается с коллегами в ФИФА и УЕФА, скажите, когда российские команды могут вернуться на международную арену?

– Футбол – это давно уже не только спорт. Это еще и бизнес, и политика. К сожалению, далеко не все зависит от чисто футбольных вещей. Более года назад было принято решение допустить юношеские и молодежные команды России к официальным турнирам УЕФА. И тогда была очень резкая негативная реакция нескольких стран. Сначала казалось, что возвращение – дело нескольких месяцев. Но теперь все зависит от мировой политики, а не от футбольных властей...

Могу сказать лишь одно: вы – сила! Россия – это сила! Это империя! Я не могу объяснить людям на Западе, какой у вас менталитет. В Европе не знают, что такое Россия – и это проблема. Невозможно просто так взять и отрезать Россию. Она важная часть мировой политики и всех мировых процессов.

У нас в 1992 году была очень хорошая команда, собранная из футболистов Сербии и Черногории, оставшихся после распада Югославии. Возможно, мы могли бы выиграть тот Евро. Но нас исключили, позвали сборную Дании, которая в итоге стала чемпионом Европы. Политика, что тут сказать... Но мы тогда не были политически сильны. А Россия сильна.

Когда общаешься с нормальными людьми, каждый говорит, что спорт должен быть вне политики. Но когда в дело вступают эмоции, начинается: «Мы за это», «Мы за то»... Это уже не дело. Надеюсь, российские команды вернутся на международную арену в самом скором времени. Европейский футбол нуждается в российских клубах с их инфраструктурой, бюджетами, качеством футболистов. Так же он нуждается и в сборной вашей страны.

Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Папа не римский
1759378157
Ага сила.Четвертый год не могут продвинуться.Даже Донецкую область до конца взять.
Ответить
ScarlettOgusania
1759382955
правильно говорит Мажич, давно пора российские клубы допустить до соревнований, чем всякий отстой смотреть типа кайрата и осасун...(( спорт, к сожалению, стал продолжением политики всяких мерзавцев типа зелибобиков, макронов, мерцев и бывших гинекологов фон дер *ляйен...
Ответить
FFR
1759386064
По всей видимости Мажичу дали хороший контракт.
Ответить
