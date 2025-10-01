Холанд дал совет одиноким мужчинам

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о поиске любимого человека.

25-летний норвежец встречается с футболисткой Изабель Хаугсенг Йохансен.

«Это она меня заметила и сама написала. Она, как и я, играла за «Брюне».

Я тоже довольно долго был одинок. Могу посоветовать мужчинам: выходите из дома и общайтесь, знакомьтесь с людьми.

По моему опыту, девушку находишь тогда, когда меньше всего этого ждешь. Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь», – считает Холанд.