Холанд дал совет одиноким мужчинам

1 октября, 18:18

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о поиске любимого человека.

  • 25-летний норвежец встречается с футболисткой Изабель Хаугсенг Йохансен.

«Это она меня заметила и сама написала. Она, как и я, играла за «Брюне».

Я тоже довольно долго был одинок. Могу посоветовать мужчинам: выходите из дома и общайтесь, знакомьтесь с людьми.

По моему опыту, девушку находишь тогда, когда меньше всего этого ждешь. Если постоянно ищешь девушку, никогда ее не найдешь», – считает Холанд.

Источник: NRK
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
