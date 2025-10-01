Введите ваш ник на сайте
Селюк – о легионере «Зенита»: «Такие не нужны»

1 октября, 13:59
10

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой «Зенита» трансфер полузащитника Жерсона.

  • Бразильца купили в июле за 25 миллионов евро.
  • Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
  • Жерсон не играет с 23 августа.

– Представьте, что вы стали спортдиром «Зенита». Оставите Жерсона?

– Я бы не брал его. Зачем нужен футболист, который не хочет играть и которого заставили перейти из бразильского клуба?

А он потом на дурака хочет обратно уехать. Такие не нужны. Бразильцев не особо люблю. Они непостоянные.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
vvv123
1759316872
Для Зенита игроков только я должен поставлять - сказал Селюк! У нас, селюков и рогулей, всё самое лучшее!
Ответить
Интерес
1759317178
Да знаем мы, что Селюк-окраинский Негоро, торгующий чёрной костью с африканского континента.Вот и вся разница в предпочтениях.
Ответить
Цугундeр
1759317628
Яя! Натюрлихъ.)
Ответить
andr45
1759318527
Селюк ошибается) Жерсон, который новый король «Zenitе». отбыл на поляне не 6 матчей (540) минут, а 340 минут) А какая была встреча))))) https://rutube.ru/video/1e678225aa5e2796e424cd78816d7052/?r=plwd
Ответить
...уефан
1759318928
...а скоро снег в Питере...
Ответить
Дубина
1759321504
30 лям на ветер! Лучше бы пацанам на войну послали... ЗПРФ.
Ответить
Каратель помойников
1759323000
Да всё нормально,бабосики попили,все довольны.а то что игрок не играет,да кому это нужно,админ ресурс подключат и делов то
Ответить
ДрюкерМейстер
1759323267
Ну, бразильцы бывают разные. С одной стороны, лентяй Жерсон и "запомнившийся" потрясной косоногостью Эрнани. И, с другой, спрогрессировавший в Зените до основы сборной (пентакампеонес, блин, а не нашей!) Дуглас Сантос и верной дорогой идущий Педро. А так же из былых годов: Жулиано, герой Нетании, и бешеный Халк.
Ответить
andr2112
1759323664
Любят у нас языком почесать, говорят и пишут всю непроверенную инфу! Вот Селюк лично с Жерсоном общался, чтоб так заявлять? - Нет. А сколько у нас примеров, когда игрока троллят по-черному, а он потом себя проявляет! Взять хотя бы: из бразил Малкома, а из россиян Глушенкова!)
Ответить
Давид59
1759335534
Профессия футбольного агента (как и адвоката) не предполагает ни честности, ни совести. Им нужен результат. За что они бабки и срубают. Зачем их интервьюировать? Не понятно. Обозвал всех бразильцев. Скопом. Он что не помнит ни Халка, ни Малкома?
Ответить
