Селюк – о легионере «Зенита»: «Такие не нужны»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой «Зенита» трансфер полузащитника Жерсона.

Бразильца купили в июле за 25 миллионов евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Жерсон не играет с 23 августа.

– Представьте, что вы стали спортдиром «Зенита». Оставите Жерсона?

– Я бы не брал его. Зачем нужен футболист, который не хочет играть и которого заставили перейти из бразильского клуба?

А он потом на дурака хочет обратно уехать. Такие не нужны. Бразильцев не особо люблю. Они непостоянные.