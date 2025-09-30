Аршавин – о звездной болезни: «Я с ней родился»

Бывшие зенитовцы Владислав Радимов и Андрей Аршавин ответили, была ли у них звездная болезнь в ходе игровой карьеры.

«Я с ней родился», – сказал Аршавин.

«И у меня, и у Андрея была звездная болезнь. В чем она заключается? Я думаю, что это и общение с журналистами, и с людьми, которые рядом, и даже с соперниками.

Сейчас мне 50 лет будет, а когда я играл в футбол, такие моменты были очень часто. Я считал, что я «лучше этого», «выше этого», «сюда мне не надо», «это я не хочу», – более подробно ответил Радимов.