  • Главная
  • Новости
  • Талалаев предъявил конкретную претензию к судье матча с ЦСКА

Талалаев предъявил конкретную претензию к судье матча с ЦСКА

Сегодня, 01:15

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает несправедливым удаление Кевина Андраде в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

  • Защитник на 42-й минуте получил желтую карточку по итогам стычки с Игорем Акинфеевым.
  • На 83-й минуте Андраде получил еще одно предупреждение и был удален.
  • Без него «Балтика» пропустила на 95-й минуте и потерпела первое поражение в сезоне РПЛ.

«Первая желтая Андраде показана не за что. Когда уважаемый мной голкипер, легенда российского футбола, Акинфеев бьет в лицо футболиста – или ты тогда пропускаешь [момент], или за что была показана первая карточка Андраде?

Эти нюансы – это вещи, которые меняют отношение к тому, что происходит. Футболисты, находясь на поле, это очень хорошо чувствуют.

Мы не учим игроков падать, хвататься за лицо, мы учим доигрывать моменты. Но, к сожалению, мы приходим к тому, что та трактовка, которая сейчас ведется – мы будем вынуждены делать как футболист «Ахмата», когда его еле цепляют в штрафной, а он падает.

Мы должны играть в футбол, да, может быть, немного простой. У нас не касается игрок, не провоцирует, его хлопают по лицу. Не знаю, не было удара, согласен, но, когда вы начинаете понимать изнутри, оно немного по‑другому смотрится.

При этом, я снимаю шляпу перед ЦСКА за качество игры», – сказал Талалаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Акинфеев Игорь Андраде Кевин Талалаев Андрей Иванов Cергей
