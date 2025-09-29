Введите ваш ник на сайте
  • Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Его система существует только на бумаге»

Гурцкая – о тренере клуба РПЛ: «Его система существует только на бумаге»

Сегодня, 20:12
1

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

  • Нижегородцы в воскресенье разгромно проиграли «Спартаку» – 0:3.
  • Они занимают предпоследнее место в таблице РПЛ с 6 очками в 10 турах.

– Остается 15 минут, счет 0:3, матч уже должен заканчиваться. Но камера 20 раз показывает Шпилевского. Он как киноактер: что-то бегает и подсказывает.

У него зачем-то два секундомера с разными цветными кнопками и блокнот, в который он постоянно что-то записывает. Что это такое? Куда он смотрит?

Потом Шпилевский выступает после матча и говорит: «Мы играли неплохо. Мы играли в системный футбол». Как неплохо? Вы вообще не приехали на матч, как это может быть неплохо? Что тогда было бы, если бы они играли плохо?

– Вы можете объяснить, на чем основана такая любовь «Пари НН» к Шпилевскому?

– Чем больше авантюра, тем больше вы выставляете себя дураком, признав, что это была авантюра. Поэтому до последнего люди будут говорить, что Шпилевский – непонятый человек.

Сейчас губернатор должен признать провал, но тогда он должен уволить всех людей, кто привел Шпилевского. Готовы ли они на это? Не знаю.

Я смотрел интервью со Шпилевским, где он говорил: «Надо опираться не на свои схемы, а на игроков, которые у вас есть. Чем сложнее схема, тем лучше вы должны понимать, смогут игроки это выполнить или нет».

Эта система не будет работать с этими игроками. Они просто не могут выполнить то, что он говорит. Шпилевский не может оценить уровень своих игроков.

Его система существует только на бумаге – для студийных дискуссий. Конечно, можно разговаривать, но нужно и на практике показывать. На практике видно абсолютно другое. Его слова совершенно не соответствуют ситуации на поле», – заявил Гурцкая.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Пари НН Шпилевский Алексей Гурцкая Тимур
fakeid
1759166769
если в тексте заменить шпилевского на лысого вандала-психопата, то ничего не поменяется.
Ответить
