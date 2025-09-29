«Это брехня»: Ловчев открестился от претензий к Станковичу

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев отрицает, что он выступал против Деяна Станковича.
- Главный тренер «Спартака» отбывает месячную дисквалификацию.
- Серб обматерил судей.
- Без него команда выиграла 2 матча подряд.
– Я против Станковича не выступаю. Это брехня. Да, они выиграли без него матч‑другой. И что? Тренер все равно работает с командой, готовит ее к игре. «Спартак» возвращается на круги своя.
– За что будет бороться «Спартак»?
– За призовые места. Мне думается, что «Зенит» в борьбе за чемпионство всe равно предпочтительнее.
Источник: «Матч ТВ»