«Это брехня»: Ловчев открестился от претензий к Станковичу

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев отрицает, что он выступал против Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» отбывает месячную дисквалификацию.

Серб обматерил судей.

Без него команда выиграла 2 матча подряд.

– Я против Станковича не выступаю. Это брехня. Да, они выиграли без него матч‑другой. И что? Тренер все равно работает с командой, готовит ее к игре. «Спартак» возвращается на круги своя.

– За что будет бороться «Спартак»?

– За призовые места. Мне думается, что «Зенит» в борьбе за чемпионство всe равно предпочтительнее.