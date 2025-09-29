Червиченко указал на везение ЦСКА в матче с «Балтикой»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Балтика» (1:0).

«Балтика» хороша, злющая. В начале матча они полезли в атаку, и пытались загнать ЦСКА на их половину поля. Доставляли много хлопот в начале. Ближе к середине игры всe встало на свои места. Больше удача, чем закономерность, что ЦСКА выиграл. Хотя по матчу преимущество было на их стороне», – сказал Червиченко.