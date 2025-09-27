РПЛ. Покер Глушенкова принес «Зениту» победу над «Оренбургом» (5:2), отставание от 1-го места – очко

«Зенит» в 10-м туре РПЛ обыграл дома «Оренбург». Покером отметился нападающий хозяев Максим Глушенков.

Петербуржцы поднялись на третье место. Отставание от первого – очко. «Оренбург» остается в зоне переходных встреч.

«Зенит» не проигрывает десять матчей подряд. «Оренбург» не побеждает в основное время в семи играх подряд.

«Оренбург» никогда не побеждал в Санкт-Петербурге.