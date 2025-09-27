РПЛ. Покер Глушенкова принес «Зениту» победу над «Оренбургом» (5:2), отставание от 1-го места – очко

«Зенит» в 10-м туре РПЛ обыграл дома «Оренбург». Покером отметился нападающий хозяев Максим Глушенков.
Петербуржцы поднялись на третье место. Отставание от первого – очко. «Оренбург» остается в зоне переходных встреч.
«Зенит» не проигрывает десять матчей подряд. «Оренбург» не побеждает в основное время в семи играх подряд.
«Оренбург» никогда не побеждал в Санкт-Петербурге.
Россия. Премьер-лига. 10 тур
Зенит - Оренбург - 5:2 (2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Глушенков, 22; 2:0 - М. Глушенков, 34; 3:0 - А. Соболев, 74; 4:0 - М. Глушенков, 77; 4:1 - Э. Ценов, 83; 4:2 - В. Камилов, 88; 5:2 - М. Глушенков, 90+2.
Источник: «Бомбардир»