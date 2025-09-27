Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Покер Глушенкова принес «Зениту» победу над «Оренбургом» (5:2), отставание от 1-го места – очко

РПЛ. Покер Глушенкова принес «Зениту» победу над «Оренбургом» (5:2), отставание от 1-го места – очко

Сегодня, 21:28
62

«Зенит» в 10-м туре РПЛ обыграл дома «Оренбург». Покером отметился нападающий хозяев Максим Глушенков.

Петербуржцы поднялись на третье место. Отставание от первого – очко. «Оренбург» остается в зоне переходных встреч.

«Зенит» не проигрывает десять матчей подряд. «Оренбург» не побеждает в основное время в семи играх подряд.

«Оренбург» никогда не побеждал в Санкт-Петербурге.

Россия. Премьер-лига. 10 тур
Зенит - Оренбург - 5:2 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Глушенков, 22; 2:0 - М. Глушенков, 34; 3:0 - А. Соболев, 74; 4:0 - М. Глушенков, 77; 4:1 - Э. Ценов, 83; 4:2 - В. Камилов, 88; 5:2 - М. Глушенков, 90+2.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Реакция болельщиков «Зенита» на разгром «Оренбурга»
Семак прокомментировал покер Глушенкова
Все покеры в истории РПЛ 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Зенит Глушенков Максим
Комментарии (62)
slavа0508
1758999160
Дочка . угодила папе ...
Ответить
Ziklop
1758999299
Главное чтоб не сломался как в прошлом сезоне... А то будет опять полный ппу... Ну и гений семака в том что его на поле поставил...
Ответить
Дубина
1758999547
Фарм.Не зря газпромовская мафия вытянула пуховиков))) Как и ранее писал что раком встанут перед своими хозяевами. ЗПРФ. Удивительного не чего нет. Позор....
Ответить
vvv123
1759000013
Давно покеров не видел. Глушак помог, молодец!
Ответить
fakeid
1759001114
игру не видел, только сейчас зашёл в комменты. могу сказать одно: горением тарасофских жoп удовлетворён!
Ответить
ОК, Зенит!
1759002138
Ну, как то так. Макс - монстр. Парням - респект. Зенит - Чемпион ! Дальше - медленно спуститься сгоры и …
Ответить
Томик
1759004112
Ну вот и все краснодарские потуги. Пелотон нагнал.
Ответить
Бриг
1759004126
Глушенков отвоевал-таки место на поле. Дай бог не сбавлять обороты.
Ответить
vvv123
1759004880
Еще бы завтра поросят надрали, вот было бы замечательно!
Ответить
Айболид
1759005201
Как всегда на этом месте умилительная истерика от свинарника )))) Как же их пучит ,когда что-то роисходит , что им не по нраву !
Ответить
