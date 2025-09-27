Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин – об атаке «Динамо»: «Занимаемся перед воротами ерундой»

Карпин – об атаке «Динамо»: «Занимаемся перед воротами ерундой»

Сегодня, 11:48
1

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:2).

  • Москвичи вели 3:0.
  • «Динамо» занимает 6-е место.
  • В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом» (4 октября).

«Да игра-то хорошая. Что не нравится – опять это реализация. Можно сказать, что реализация, а можно сказать, что занимаемся перед воротами ерундой. Так можно сказать.

Еще передачи какие-то, когда бить надо. Еще выдумываем что-то. Надо реализовывать моменты, забивать и заканчивать игру», – сказал Карпин.

Еще по теме:
2 тренера претендуют на пост в «Вест Хэме» – оба были в РПЛ
Карпин упрекнул Тюкавина после матча с «Крыльями Советов» 1
Игру «Динамо» в обороне при Карпине назвали «ужасной» 1
Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758965563
ВЫ начинаете заниматься ерундой ещё у своих ворот.
Ответить
Главные новости
Моуринью пригласил в «Бенфику» чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча»
13:58
2 тренера претендуют на пост в «Вест Хэме» – оба были в РПЛ
13:38
Стало известно, как голосовал российский выборщик обладателя «Золотого мяча»
13:28
3
Фердинанд назвал самого совершенного форварда в истории АПЛ
12:59
1
Лондонский клуб АПЛ уволил главного тренера
12:44
1
Определена самая футбольная часть России
12:32
1
Фото«Сочи» объявил о трансфере бывшего форварда «Краснодара»
12:24
Прогноз Погребняка на карьеру Талалаева
12:16
4
Генич ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
11:29
8
Пономарев назвал игроков клуба РПЛ идиотами
10:35
8
Все новости
Все новости
Видео«Ахмат» забил «Акрону» на 3-й минуте, у Мелкадзе ассист
14:24
Генич ответил, приведет ли Станкович «Спартак» к чемпионству
14:13
Реакция агента Сильянова на жесткую критику игрока Слуцким
13:49
Фото«Зенит» поздравил Адвоката с днем рождения
13:17
1
Фото«Сочи» объявил о трансфере бывшего форварда «Краснодара»
12:24
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:19
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:16
Прогноз Погребняка на карьеру Талалаева
12:16
4
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
12:12
Карпин – об атаке «Динамо»: «Занимаемся перед воротами ерундой»
11:48
1
Генич ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
11:29
8
«Сочи» дозаявил экс-форварда «Краснодара»
11:13
1
Шпилевский из «Пари НН» заявил о предвзятости судей РПЛ
11:02
1
Игнашевич определил лучшую команду РПЛ в плане тактики
10:48
2
Пономарев назвал игроков клуба РПЛ идиотами
10:35
8
Карпин упрекнул Тюкавина после матча с «Крыльями Советов»
10:18
1
Сотрудник «Матч ТВ» арестован за финансирование терроризма
10:02
30
ФотоОпределен лидер последних 10 сезонов РПЛ по заработанным пенальти
09:18
25
Победитель ЛЧ восхитился популярным российским блюдом
00:25
5
Игру «Динамо» в обороне при Карпине назвали «ужасной»
Вчера, 23:52
1
Карпин рассказал, как справляется с критикой
Вчера, 23:46
3
Ловчев заявил, что ему стыдно за «Спартак»
Вчера, 23:32
35
В РФС прокомментировали оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева
Вчера, 23:09
14
Кавазашвили – об игроке «Зенита»: «Не уважает футбол, уважает только свои амбиции, это ужасно»
Вчера, 22:44
2
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА
Вчера, 22:31
9
Карпин: «Я ничего особо не достиг»
Вчера, 22:06
8
Ловчев оценил трансфер Кузяева в «Рубин»
Вчера, 21:55
Губернатор Федорищев прокомментировал поражение «Крыльев» от «Динамо»
Вчера, 21:45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 