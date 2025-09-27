Карпин – об атаке «Динамо»: «Занимаемся перед воротами ерундой»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:2).

Москвичи вели 3:0.

«Динамо» занимает 6-е место.

В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом» (4 октября).

«Да игра-то хорошая. Что не нравится – опять это реализация. Можно сказать, что реализация, а можно сказать, что занимаемся перед воротами ерундой. Так можно сказать.

Еще передачи какие-то, когда бить надо. Еще выдумываем что-то. Надо реализовывать моменты, забивать и заканчивать игру», – сказал Карпин.