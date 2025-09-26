Карпин рассказал, как справляется с критикой

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не обращает внимания на замечания со стороны.

– Как справлялись с критикой в начале сезона?

– Очень легко и спокойно, могу дать вам совет, если не хотите, чтобы на вас что‑то влияло и давило: никого не слушайте и ничего не читайте. Нужно делать свою работу на 100%, все. Кто эти люди, которые говорят? Это их проблемы.