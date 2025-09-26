Введите ваш ник на сайте
В РФС прокомментировали оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева

Вчера, 23:09
3

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил баннер болельщиков «Зенита» в адрес министра спорта Михаила Дегтярева.

  • Болельщики петербургской команды вывесили оскорбительный баннер, адресованный главе минспорта РФ Михаилу Дегтяреву.
  • Ранее министр заявил, что не знает главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
  • «Зенит» наказан за поступок болельщиков.

«Конечно, подобные плакаты на стадионах совершенно недопустимы. Мне кажется, этот вопрос даже бессмысленно обсуждать. Для нас очевидно, плакат был несанкционированным, под прикрытием большого баннера пытались его вывесить.

Насколько я знаю, лица, которые к этому причастны, уже установлены. Если правильно понимаю, они будут привлечены к административной ответственности», – сказал Митрофанов.

Россия. Премьер-лига Зенит
Novochek
1758918760
Дегтярёв конечно тот ещё валенок . Зная что Путин питерский должен весь спорт города знать наизусть. А Зенит так и весь поименно .
Ответить
Nikolay9090
1758919066
Ответить
Алекс636363
1758919542
в кои-то веки солидарен с зенитом в россии и надиром в европе
Ответить
  • Читайте нас: 