В РФС прокомментировали оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил баннер болельщиков «Зенита» в адрес министра спорта Михаила Дегтярева.

Болельщики петербургской команды вывесили оскорбительный баннер, адресованный главе минспорта РФ Михаилу Дегтяреву.

Ранее министр заявил, что не знает главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Зенит» наказан за поступок болельщиков.

«Конечно, подобные плакаты на стадионах совершенно недопустимы. Мне кажется, этот вопрос даже бессмысленно обсуждать. Для нас очевидно, плакат был несанкционированным, под прикрытием большого баннера пытались его вывесить.

Насколько я знаю, лица, которые к этому причастны, уже установлены. Если правильно понимаю, они будут привлечены к административной ответственности», – сказал Митрофанов.