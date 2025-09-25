«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил вердикт КДК по делу «Зенита».
- Болельщики петербургской команды вывесили оскорбительный баннер, адресованный главе минспорта РФ Михаилу Дегтяреву.
- Ранее министр заявил, что не знает главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера [принято решение] оштрафовать «Зенит» на 500 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.
Источник: «Чемпионат»