Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта

«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта

Сегодня, 17:42
2

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил вердикт КДК по делу «Зенита».

  • Болельщики петербургской команды вывесили оскорбительный баннер, адресованный главе минспорта РФ Михаилу Дегтяреву.
  • Ранее министр заявил, что не знает главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера [принято решение] оштрафовать «Зенит» на 500 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.

Еще по теме:
Дегтярев заявил, что приносит удачу «Зениту» 5
Дегтярев знает Семака: «Очевидно, что министр пошутил» 18
Рабинер – о Дегтяреве: «Что-то министра совсем понесло» 8
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дегтярев Михаил
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1758811891
...штраф по тарифу-"министерский"...
Ответить
Мордаванин
1758812145
ааааа ххыыы)) за правду пол- ляма. а за вонючести на трибун.ах д.билов спрать таковских и новообретённых придурей из бычьейстаи по десятке в порядке.))
Ответить
ПалкоВводецъ007
1758812351
Ясен пень, ведь этот министр хряк по жизни. Лоббирует антинародное недоразумение. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта
17:42
3
«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит»
17:17
8
Смолов: «Если у тебя Кузяев ключевой игрок команды, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»
16:46
6
КДК РФС вынес решение по «Спартаку» – клуб не предоставил автобус «Крыльям»
16:32
14
УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе: подробности
15:57
5
Генич ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
15:47
3
Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»
15:33
8
Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака»
15:18
9
Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе
15:10
ФотоВнучка Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ
14:55
9
Все новости
Все новости
Кафанов прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»
17:30
Мостовой высказался о том, что Батраков дороже Роналду
16:58
Генич ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
15:47
3
Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»
15:33
8
Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака»
15:18
9
Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе
15:10
Отец Черышева высказался о продолжении карьеры сыном
15:03
2
ФотоВнучка Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ
14:55
9
Семак высказался о поведении Глушенкова
14:41
6
Мостовой сказал, в какой должности готов работать в «Спартаке»
14:26
2
ФотоНазначения судей на 10-й тур РПЛ
14:16
7
ФотоБубнов поставил оценку «Зениту» за матч с «Краснодаром»
13:52
8
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова
13:44
3
Мостовой объяснил, почему болел за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
13:32
1
ФотоБубнов расставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Зенитом»
12:58
1
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию легионеров
12:44
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 26 сентября 2025
12:40
Семак высказался о получении Венделом гражданства России
12:32
6
Соболева назвали эпатажной персоной
12:29
4
Реакция Семака на переход Кузяева в «Рубин»
12:17
4
Кисляк высказался о шансах ЦСКА на титул
11:51
4
Мостовой оценил поведение Станковича
11:39
1
Отец Илона Маска высказался о покупке «Спартака»
11:37
12
Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»
11:32
3
Защитник «Зенита» заявил, что команда победит в РПЛ
11:20
1
Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле
11:13
9
ВидеоРоссийский боец UFC ударил ногой Сперцяна
11:09
5
В РФС объяснили задержку с решением по Кордобе
11:04
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 