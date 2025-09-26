Карпин: «Я ничего особо не достиг»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о своих достижениях.
– Футболист Карпин и тренер Карпин – кто из них успешнее?
– Не знаю. А что значит успешность?
– Кто большего достиг?
– Да не тот и не другой ничего особо не достигли. Достижения абсолютно разные. Футболист играет в футбол. Свою игру сыграл, гол забил или не забил, сыграл хорошо – молодец. Команда проиграла, но он молодец. Условно: Карпин сыграл хорошо, а команда проиграла. И?
А про тренера так не скажешь, что сегодня сыграл хорошо, а команда проиграла. Проблема всегда в тренере или на тренере. Говорить о достижениях… Как футболист я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли давным-давно. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И? В истории это и останется.
- Карпин тренирует с 2009 года.
- С тех пор у него только 1 трофей – Копа дель Соль со «Спартаком» в 2012 году.
- Карпин совмещает посты в «Динамо» и сборной России.
Источник: «Чемпионат»