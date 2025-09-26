Введите ваш ник на сайте
Карпин: «Я ничего особо не достиг»

Сегодня, 22:06
2

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о своих достижениях.

– Футболист Карпин и тренер Карпин – кто из них успешнее?

– Не знаю. А что значит успешность?

– Кто большего достиг?

– Да не тот и не другой ничего особо не достигли. Достижения абсолютно разные. Футболист играет в футбол. Свою игру сыграл, гол забил или не забил, сыграл хорошо – молодец. Команда проиграла, но он молодец. Условно: Карпин сыграл хорошо, а команда проиграла. И?

А про тренера так не скажешь, что сегодня сыграл хорошо, а команда проиграла. Проблема всегда в тренере или на тренере. Говорить о достижениях… Как футболист я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли давным-давно. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И? В истории это и останется.

  • Карпин тренирует с 2009 года.
  • С тех пор у него только 1 трофей – Копа дель Соль со «Спартаком» в 2012 году.
  • Карпин совмещает посты в «Динамо» и сборной России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Тинез Розоп
1758914862
Обесценил , звание тренера сборной страны…
Foxitkuban
1758916228
Первый заголовок на Бомбардире, отражающий реальность.
  • Читайте нас: 