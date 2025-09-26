Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами отреагировала на попытки Аршавина уменьшить алименты

Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами отреагировала на попытки Аршавина уменьшить алименты

Сегодня, 19:15
23

Спортивная ведущая Зухра Уразбахтина прокомментировала новость, что Андрей Аршавин пытается уменьшить алименты на детей.

«Натуральный жмот», – написала Уразбахтина.

  • Аршавин и Юлия Барановская жили в незарегистрированном браке.
  • У них трое общих детей. Например, сын Арсений занимается в академии «Спартака».
  • Юлия работает ведущей на «Первом канале».

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди

Еще по теме:
Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак» 7
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле 3
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит» 10
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Рекомендуем
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
За что бан ?
1758904101
зухра - натуральная лядь )))
Ответить
Cleaner
1758905002
Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия, Гюльчатай...)
Ответить
crf57
1758905196
Не жмот, а конченый жмотяра и вообще маленький во всех смыслах человечек!
Ответить
Spartak_forv@
1758905499
Ох уж эти футбольные пары-классика современных отношений.А страдают дети.Для молодых людей от 18-30 тысячу раз подумайте с кем свою жизнь проводите иначе последствия будут катастрофические и хорошо,что у Андрея бабки есть,а бывает когда последнее отдают
Ответить
sunwap
1758905533
У неё рот не закрывается. В прямом смысле.
Ответить
Desma
1758905913
Зухра, всё зависит от уровня отсоса, а далее от платёжеспособности клиента.
Ответить
fakeid
1758906025
как вообще можно было вдуть этой лошади барановской, да ещё и трижды? кстати, больше года назад видел какое-то шоу на ютубе, там аршавин сидел на сцене, а жена карпина допрашивала его целый час. и он там-то и рассказал, что хриплая карга ***з.д.и.л.а все его награды, и не отдаёт. медали за еврокубки, чемпионаты - вообще всё украла!
Ответить
Taps
1758906521
Снова жёлтые новости. У Бомбардира между ног пригорает ...
Ответить
Mr.
1758907389
Зухры-мухры.
Ответить
Главные новости
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
20:28
2
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
20:18
ФотоНовая форма «Спартака»
20:06
8
РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд
19:59
7
Милошевич высказался о возможном возвращении в Россию
19:24
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами отреагировала на попытки Аршавина уменьшить алименты
19:15
23
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
18:58
9
Определен самый футбольный город России
18:36
11
Губерниев определил лучшего комментатора в мире – он из России
18:22
10
ВидеоФеерический гол 37-летнего Левандовского на тренировке «Барсы»
17:59
2
Все новости
Все новости
«Динамо» уличили в стагнации при Карпине
20:51
Неутешительный прогноз Генича на будущее Станковича в «Спартаке»
20:40
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
20:28
2
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
20:01
ВидеоСергеев не праздновал гол в ворота «Крыльев»
18:47
Определен самый футбольный город России
18:36
11
Губерниев определил лучшего комментатора в мире – он из России
18:22
10
Агент Баринова подробно рассказал о варианте с ЦСКА
17:46
«Спартак» принял важные решения по Денисову и Рябчуку
17:28
13
Ребров поделился впечатлениями от участия в «Московском марафоне»: «Пристроился за красивой попой»
17:16
1
У «Крыльев Советов» потребовали 300 миллионов рублей за продление 19-летнего форварда
17:01
2
Названы причины, почему Талалаева и Федотова в «Спартаке» не будет
16:43
9
Журавель объяснил, что не так с экспертизой Бубнова
16:34
1
В «Спартаке» решили, кто заменит Умярова в старте на «Пари НН»
16:09
9
Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак»
15:54
7
ВидеоДзюба исподтишка напугал партнера по «Акрону»
15:45
2
Завершил карьеру экс-защитник «Динамо», забивавший «Зениту»
15:33
Карпин определил дальнейшую судьбу отстраненного Нгамале
15:18
2
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:41
«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича
14:41
10
Где смотреть матч «Ростов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:38
Где смотреть матч «Локомотив» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:37
Где смотреть матч «Ахмат» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:35
ФотоКлуб РПЛ вошел в топ-3 в мире по лояльности игроков
14:30
1
Бразильцев «Зенита» обвинили в сачковании
14:20
3
Кирьяков высказался об увольнении Станковича
14:10
4
Талалаев прокомментировал конфликт с Бубновым
14:03
7
Пономарев – о российских нападающих: «Они даже телеграфный столб не обыграют»
13:54
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 