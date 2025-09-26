Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами отреагировала на попытки Аршавина уменьшить алименты

Спортивная ведущая Зухра Уразбахтина прокомментировала новость, что Андрей Аршавин пытается уменьшить алименты на детей.
«Натуральный жмот», – написала Уразбахтина.
- Аршавин и Юлия Барановская жили в незарегистрированном браке.
- У них трое общих детей. Например, сын Арсений занимается в академии «Спартака».
- Юлия работает ведущей на «Первом канале».
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной