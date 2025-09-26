Мостовой объяснил проблемы Захаряна в чемпионате Испании

Экс-полузащитник «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой высказался о выступлениях хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

– Как думаете, почему российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян никак не найдет себя в чемпионате Испании? Всe дело в травмах?

– Я думаю, это основная причина. Поверьте мне, если ты склонен к травмам, это тебя будет преследовать постоянно. Вообще для меня это больная тема. Я сам сейчас на травме – рецидив, уже месяц лечусь, иду на второй.

Не буду сравнивать с Захаряном, но помните, был такой голландский футболист Арьен Роббен. Его то в «Реал» купили, то в «Челси». А него там травма, сям травма. К сожалению, вот так. А ведь сумасшедший полузащитник. Это все знают. Но всe время проблемы со здоровьем.

Не дай бог, что у и Захаряна будет такое – из одной травмы в другую. Но ему только 22 года. Молодой еще, восстановится, начнет играть. Но это физиология, против нее не попрешь. Других проблем там нет. Испания – шикарная страна, Сан‑Себастьян – отличный город, прекрасные болельщики. Есть все условия для того, чтобы наслаждаться футболом.