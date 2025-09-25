Защитник «Зенита» заявил, что команда победит в РПЛ

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович выразил уверенность, что клуб станет чемпионом России по итогам сезона-2025/26.

«Самое главное в матче с «Краснодаром» – победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с «Краснодаром».

Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что «Зенит» – лучшая команда российского футбола», – сказал Эракович.