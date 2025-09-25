Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сказал, кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году.

«Сейчас такое время, когда ни Месси, ни Криштиану Роналду. Вот это два инопланетянина: один сделал себя сам, другой на НЛО прилетел.

Сейчас это уже всe позади, поэтому каждый следующий год у нас будет новый обладатель «Золотого мяча», я в этом практически не сомневаюсь.

Хотите прогноз? Следующий обладатель «Золотого мяча» – Килиан Мбаппе», – заявил Генич.