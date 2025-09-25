Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сказал, кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году.
«Сейчас такое время, когда ни Месси, ни Криштиану Роналду. Вот это два инопланетянина: один сделал себя сам, другой на НЛО прилетел.
Сейчас это уже всe позади, поэтому каждый следующий год у нас будет новый обладатель «Золотого мяча», я в этом практически не сомневаюсь.
Хотите прогноз? Следующий обладатель «Золотого мяча» – Килиан Мбаппе», – заявил Генич.
- ЗМ-2025 получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
- Мбаппе финишировал на 7-м месте в голосовании.
- Он попал в топ-10 лучших футболистов года по версии France Football в 8-й раз подряд.
- В этом сезоне форвард «Реала» забил 9 голов и сделал 1 ассист в 7 матчах.
Источник: «Матч ТВ»