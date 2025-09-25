Смолов назвал реальную стоимость Батракова: «23 миллиона – это булщит»

Федор Смолов считает необъективной новую рыночную стоимость Алексея Батракова.

Батраков стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 млн евро.

Он обошел по рыночной стоимости легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В этом сезоне 20-летний хавбек забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

«Это такой булщит вообще. Как оценить, что он стоит 23 млн? Где мы играем, чтобы оценить, что он стоит 23? Где мы можем посмотреть, что он стоит 23?

Что, в алгоритмы Transfermarkt заложен тот факт, что он в списках топ-клубов? Там алгоритмы понятные. Учитываются возраст, количество сыгранных минут и результативные действия.

Так же как начали оцениваться Захарян, Тюкавин, Сперцян. Ну не стоят они этих денег. Возможно, Батраков будет стоить таких денег, когда перейдет в топ-клуб и проведет 2-3 сезона на этом уровне.

15 млн он стоит, но какие 23, вы серьезно? Сейчас Луиса Энрике за 23 млн кто-то купит? Он 35 млн стоил зимой.

Заплатит ли «Зенит» 23 млн за Батракова? «Зенит» мы выносим за скобки… Заплатит ли? Да, наверное. И то я думаю, что не 23. Может, 20 даст», – сказал Смолов.