  • Смолов назвал реальную стоимость Батракова: «23 миллиона – это булщит»

Смолов назвал реальную стоимость Батракова: «23 миллиона – это булщит»

Сегодня, 00:12
2

Федор Смолов считает необъективной новую рыночную стоимость Алексея Батракова.

  • Батраков стал самым дорогим российским футболистом – его оценили в 23 млн евро.
  • Он обошел по рыночной стоимости легендарных Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
  • В этом сезоне 20-летний хавбек забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах.

«Это такой булщит вообще. Как оценить, что он стоит 23 млн? Где мы играем, чтобы оценить, что он стоит 23? Где мы можем посмотреть, что он стоит 23?

Что, в алгоритмы Transfermarkt заложен тот факт, что он в списках топ-клубов? Там алгоритмы понятные. Учитываются возраст, количество сыгранных минут и результативные действия.

Так же как начали оцениваться Захарян, Тюкавин, Сперцян. Ну не стоят они этих денег. Возможно, Батраков будет стоить таких денег, когда перейдет в топ-клуб и проведет 2-3 сезона на этом уровне.

15 млн он стоит, но какие 23, вы серьезно? Сейчас Луиса Энрике за 23 млн кто-то купит? Он 35 млн стоил зимой.

Заплатит ли «Зенит» 23 млн за Батракова? «Зенит» мы выносим за скобки… Заплатит ли? Да, наверное. И то я думаю, что не 23. Может, 20 даст», – сказал Смолов.

Источник: Спортс“
Россия. Премьер-лига Локомотив БроукБойз Смолов Федор Батраков Алексей
Комментарии (2)
fakeid
1758749909
ну так-то, к слову, была тут давно большая статья, как tranfermarkt считает стоимость игроков. её определяет не ТТД - а сами пользователи портала. усреднённо. и у них есть защита от тупых ставок, типа литвинов стоит 1 миллиард евро. так что, в целом, стоимость определяется на основе многих тысяч голосов, и она близка к истине из-за этого.
Ответить
19Дмитрий96
1758751741
Засунь уже свои пухлые губки куда подальше, паненка недоделанный
Ответить
