«Спартаку» предложили двух российских тренеров

Сегодня, 19:13
11

Посредники предлагают «Спартаку» кандидатуры на пост главного тренера.

«Спартак» продолжает работу по поиску нового главного тренера на смену Деяну Станковичу.

Спортивному блоку были предложены услуги двух российских тренеров, но на данный момент их кандидатуры не являются приоритетными.

Один из них является действующим главным тренером, а другой находится без работы. Кроме того, на замену Станковича рассматриваются иностранные специалисты. Последние результаты «Спартака» в чемпионате России не повлияли на переговоры с потенциальными кандидатами», – написал источник.

  • «Спартак» склоняется к увольнению Станковича.
  • У тренера контракт до 2027 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

Еще по теме:
Кирьяков тремя словами оценил состояние «Спартака» 14
Радимов назвал показухой жест Станковича в матче с «Крыльями Советов» 11
Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком» 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1758730588
Что вы все про Спартак, ищите лучше тренера для блохастых.
Ответить
...короче
1758730878
...я так понимаю, что в большинстве клубов РПЛ, всё - чики-пики?...
Ответить
erybov1965
1758731165
Статья ни о чем,не несет никакой информации,просто опубликовали для количества.
Ответить
Mirak92
1758731859
Спартаку предложили двух российских тренеров Каких? Я сюда в поле чудес зашел играть???
Ответить
ПалкоВводецъ007
1758732082
Неё, хрякам тренеры не нужны. Они обычно за дорого покупают неликвид физруков. Гыгыгы
Ответить
