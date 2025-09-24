«Спартаку» предложили двух российских тренеров

Посредники предлагают «Спартаку» кандидатуры на пост главного тренера.

«Спартак» продолжает работу по поиску нового главного тренера на смену Деяну Станковичу.

Спортивному блоку были предложены услуги двух российских тренеров, но на данный момент их кандидатуры не являются приоритетными.

Один из них является действующим главным тренером, а другой находится без работы. Кроме того, на замену Станковича рассматриваются иностранные специалисты. Последние результаты «Спартака» в чемпионате России не повлияли на переговоры с потенциальными кандидатами», – написал источник.