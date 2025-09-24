Введите ваш ник на сайте
Реакция Радимова на игру Соболева в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 15:52
4

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающего петербуржцев Александра Соболева в гостевом матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Соболев абсолютно точно воспользовался своим шансом выйти в стартовом составе. Нормально Соболев играл. Да, был брак, но он держал в напряжении двух защитников. И, тем самым, удлиняя линию атаки, где было остальным более комфортно играть.

Соболев свои функции выдержал, выполнил. Другое дело, что, конечно же, нападающего судят по забитым голам, но Соболев провел хороший матч. Я думаю, что для «Зенита» это очень важная история с психологической точкой зрения – обыграть чемпиона, лидера на его поле в важнейшем матче первого круга», – сказал Радимов.

  • В прошедшем матче Максим Глушенков и Луис Энрике забили по 1 голу и сделали по 1 передаче.
  • 28-летний Соболев в текущем сезоне провел 11 матчей за «Зенит», забил 4 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Соболев Александр Радимов Владислав
DMитрий
1758718695
Нормально Соболев играл. Да, был брак, но он держал в напряжении двух защитников?????? Соболев держит своей игрой в напряжении пока только болельщиков Зенита. Защитники других команд выдыхают, когда видят его в старте.
Ответить
Project Бабангида
1758719412
уникальный форвард. рывок задом быстрей чем передом) но при этом весьма полезен
Ответить
...уефан
1758719981
...я понимаю так, что именно Радимов фотографировал Соболева с грибами на телефон...
Ответить
Хулиганин
1758722687
Так вот зачем его брали. Удлиннять линию.
Ответить
BoevStas1
1758725325
Он точно матч смотрел???мне было смешно как его Жубал догонял когда он первый на мяче оказывался…
Ответить
