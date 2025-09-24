Реакция Радимова на игру Соболева в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающего петербуржцев Александра Соболева в гостевом матче 9-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Соболев абсолютно точно воспользовался своим шансом выйти в стартовом составе. Нормально Соболев играл. Да, был брак, но он держал в напряжении двух защитников. И, тем самым, удлиняя линию атаки, где было остальным более комфортно играть.

Соболев свои функции выдержал, выполнил. Другое дело, что, конечно же, нападающего судят по забитым голам, но Соболев провел хороший матч. Я думаю, что для «Зенита» это очень важная история с психологической точкой зрения – обыграть чемпиона, лидера на его поле в важнейшем матче первого круга», – сказал Радимов.