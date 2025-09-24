Введите ваш ник на сайте
Игнашевич высказался о тратах «Зенита» на легионеров

Сегодня, 11:33
9

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался об идее ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Как я отношусь к ужесточению лимита на легионеров? Я считаю, что любой лимит даeт ограничения – поэтому я против лимитов. Мы сейчас находимся в изоляции, не участвуем в международных соревнованиях, никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев. Мне это непонятно, надо думать над этим.

Возьмeм «Зенит»: играют 10-11 иностранцев, включая Алипа и Дугласа Сантоса, один Латышонок из россиян. Это не совсем правильно. Иностранные футболисты не мотивированы, на мой взгляд, у них нет больших футбольных амбиций и целей. Они не хотят себя проявлять сегодня, попасть в другую команду. Просто хотят заработать», – сказал Игнашевич.

  • Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Игнашевич Сергей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758703085
Классические кнехты,наёмники.Другие понятия к ним применять осмотрительно.
Ответить
vvv123
1758703828
Футбол - частная лавочка и негоже чинушам сюда соваться!
Ответить
fakeid
1758704150
на-вскидку - адамов, глушенков, соболев в матче с краснодаром вышли в старте. латышонок теперь только в кубке используется.
Ответить
Semenycch
1758704656
Сергей Игнашевич и Сергей Богданович Семак, как известно не Шариковым, близкие друзья. Игнашевич, занимался бы ты своими делами, строил бы карьеру тренера, например и не лезь со своими комментариями. Не уподобляйся всяким бездарностям, типа Мостового!
Ответить
Дубина
1758704845
Да одни цыгане у болотных!!! ЗПРФ....
Ответить
andrei-sarap-yandex
1758706698
ужесточение лимита это зло.....росс.паспорт будет стоить в 10 раз дороже его стоймости...ДОЛОЙ ЛИМИТ КАК В ЕВРОПЕ...тогда РФ паспорт будет бегать чтобы зарабатывать а не смотреть в чужой карман
Ответить
andrei-sarap-yandex
1758706880
САНТОС легионер....в КРАСНОДАРЕ 13 ЛЕГИОНЕРОВ + АРМЕНИН
Ответить
