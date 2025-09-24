Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»

Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»

Сегодня, 09:16
4

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев рассказал об эпизоде матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2), в котором ошибся главный судья Сергей Карасев.

– Дуглас Аугусто не получает желтую карточку за наступ, хотя кажется, что все более‑менее очевидно.

– Я о том же и говорю. Здесь виден очевидный наступ. Карасев тоже должен был вынести предупреждение. Соответственно, здесь Сергей Карасев должен был вынести предупреждение.

  • Голы у «Зенита» забили Максим Глушенков на 60-й минуте и Луис Энрике на 88-й.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 19 очками после 9 матчей. Петербуржцы идут 5-ми с 16 баллами.

Еще по теме:
Черданцев сказал, есть ли кризис в «Зените» 2
Быстров – о недовольстве Глушенкова: «Вообще пофиг»
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар» 18
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Николаев Алексей Карасев Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1758696319
Карасю на это плевать: смс с болот получил и доволен... и никто его не снимет с матчей... дальше будет бом.жарню тянуть за уши... не зря болельщики скандировали: бом.жит не сможет, свистун геям поможет
Ответить
Semenycch
1758697099
А Педро за что желтую получил? За то, что бегает быстро и не фолит?
Ответить
Интерес
1758697528
ВСё равно будут жалобно мычать.
Ответить
Главные новости
Ситуацию в «Спартаке» сравнили с «Палатой № 6»
11:10
1
Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»
10:34
1
Черданцев сказал, есть ли кризис в «Зените»
10:28
2
ФотоЭкс-защитник «Динамо» перешел в чемпионат Нидерландов
09:59
1
ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд
09:48
7
Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»
09:16
4
Защитник сборной России назвал двух лучших нападающих РПЛ
08:44
Черданцев отметил проблемы у «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
08:20
3
Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости
01:30
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Все новости
Все новости
Корнеев удивился, что Черчесов не попал в топ-клуб РПЛ
11:23
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
10:50
Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»
09:16
4
Защитник сборной России назвал двух лучших нападающих РПЛ
08:44
Черданцев отметил проблемы у «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
08:20
3
Корнеев объяснил, почему «Динамо» стоит доверять Карпину
07:50
Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
00:12
2
Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:37
1
Быстров – о недовольстве Глушенкова: «Вообще пофиг»
Вчера, 21:59
Титов дал оценку работе Карпина в «Динамо»
Вчера, 21:21
2
Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
Вчера, 20:33
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
Вчера, 19:40
8
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
Вчера, 18:48
18
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле
Вчера, 18:27
3
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»
Вчера, 18:18
13
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу»
Вчера, 18:12
13
Быстров – о «Спартаке» без дисквалифицированного Станковича: «Зачем им тренер, блин»
Вчера, 17:31
10
Радимов не согласился с мнением Аршавина по матчу «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 17:03
10
Стало известно, сколько денег предложили Дзюбе и Смолову за бой
Вчера, 16:42
1
Фетисов рассказал о влиянии Заремы в «Спартаке»
Вчера, 16:16
4
Быстров жестко прошелся по Соболеву: «Нахрен нужен такой нападающий?!»
Вчера, 15:45
35
Посол Аргентины в России назвал лучшего аргентинца РПЛ
Вчера, 15:15
8
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова: «Раздражает меня»
Вчера, 14:50
14
Мостовой высмеял Шпилевского: «Как можно такое ляпнуть»
Вчера, 14:38
8
Стало известно, почему сорвался переход Кузяева в ЦСКА
Вчера, 14:28
9
Гурцкая пошутил о выборе состава «Спартака»
Вчера, 14:14
16
Губерниев предложил название для российского «Золотого мяча»
Вчера, 13:59
5
Только 5 игроков привозили 2 пенальти в одном матче РПЛ
Вчера, 13:50
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 