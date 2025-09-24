Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев рассказал об эпизоде матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2), в котором ошибся главный судья Сергей Карасев.
– Дуглас Аугусто не получает желтую карточку за наступ, хотя кажется, что все более‑менее очевидно.
– Я о том же и говорю. Здесь виден очевидный наступ. Карасев тоже должен был вынести предупреждение. Соответственно, здесь Сергей Карасев должен был вынести предупреждение.
- Голы у «Зенита» забили Максим Глушенков на 60-й минуте и Луис Энрике на 88-й.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 19 очками после 9 матчей. Петербуржцы идут 5-ми с 16 баллами.
Источник: «Матч ТВ»