Алонсо высказался о прогрессе «Реала»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о своей команде после гостевой победы над «Леванте» (4:1) в 6-м туре Примеры.

«Мы только что закончили игру, я думал только о сегодняшнем матче, а завтра будем думать о дерби. Винисиус сыграл очень убедительно и был очень важен.

Мы находимся в фазе роста, строительства. Прошел уже 51 день, многое предстоит сделать. Мы строим прочный фундамент, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании.

Многие чувствуют себя вовлечeнными – это важно. Нам есть над чем работать, есть вещи, которые можно улучшить. Мы находимся на правильном пути – и по результатам, и по тому, как мы работаем. Это только начало, и мы хотим продолжать хорошо выступать.

Наличие качественных игроков значительно упрощает задачу, ведь даже при недостаточном количестве тренировок они понимают идею. Гибкие футболисты способны играть по-разному и на разных позициях.

Сегодня мы посчитали уместным, что некоторым нужно отдохнуть, прежде всего Милитао и Карвахалю, и те, кто вышел на поле, вошли очень хорошо. Не стоит слишком упиваться этим, теперь давайте подумаем о дерби», – сказал Алонсо.