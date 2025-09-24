Введите ваш ник на сайте
Алонсо высказался о прогрессе «Реала»

Сегодня, 08:09

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о своей команде после гостевой победы над «Леванте» (4:1) в 6-м туре Примеры.

«Мы только что закончили игру, я думал только о сегодняшнем матче, а завтра будем думать о дерби. Винисиус сыграл очень убедительно и был очень важен.

Мы находимся в фазе роста, строительства. Прошел уже 51 день, многое предстоит сделать. Мы строим прочный фундамент, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании.

Многие чувствуют себя вовлечeнными – это важно. Нам есть над чем работать, есть вещи, которые можно улучшить. Мы находимся на правильном пути – и по результатам, и по тому, как мы работаем. Это только начало, и мы хотим продолжать хорошо выступать.

Наличие качественных игроков значительно упрощает задачу, ведь даже при недостаточном количестве тренировок они понимают идею. Гибкие футболисты способны играть по-разному и на разных позициях.

Сегодня мы посчитали уместным, что некоторым нужно отдохнуть, прежде всего Милитао и Карвахалю, и те, кто вышел на поле, вошли очень хорошо. Не стоит слишком упиваться этим, теперь давайте подумаем о дерби», – сказал Алонсо.

Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
Источник: Marca
Испания. Примера Реал Леванте Алонсо Хаби
Ситуацию в «Спартаке» сравнили с «Палатой № 6»
11:10
1
Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»
10:34
1
Черданцев сказал, есть ли кризис в «Зените»
10:28
2
ФотоЭкс-защитник «Динамо» перешел в чемпионат Нидерландов
09:59
1
ФИФА рассмотрит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64 команд
09:48
7
Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»
09:16
4
Защитник сборной России назвал двух лучших нападающих РПЛ
08:44
Черданцев отметил проблемы у «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
08:20
3
Новый вариант для Кузяева в РПЛ, Жерсон может покинуть расположение «Зенита», в ООН призвали отстранить Израиль и другие новости
01:30
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Все новости
Алонсо высказался о прогрессе «Реала»
08:09
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
01:03
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
00:24
Гави из «Барселоны» выбыл до конца года: подробности
Вчера, 22:57
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 22:31
ВидеоРафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»
Вчера, 21:46
2
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
Вчера, 20:55
1
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
Вчера, 18:56
Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе
Вчера, 16:50
2
Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»
Вчера, 16:29
3
Мбаппе побил рекорд Анри и Платини
Вчера, 15:57
Агент Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России
Вчера, 15:30
2
«Реал» допускает уход Винисиуса свободным агентом
Вчера, 13:26
Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»
Вчера, 12:00
4
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
Вчера, 01:21
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
Вчера, 00:39
Стала известна обладательница женского «Золотого мяча»-2025
22 сентября
Ямаль получил награду от France Football
22 сентября
Ямаль проведет масштабную вечеринку после церемонии «Золотого мяча»
22 сентября
1
Коэффициент на «Золотой мяч» для Ямаля упал более чем в 2 раза в день вручения награды
22 сентября
2
Примера. «Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0), у Феррана дубль
21 сентября
В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»
21 сентября
2
Только 2 тренера до Алонсо выиграли первые 5 матчей Примеры во главе «Реала»
20 сентября
1
Примера. «Реал» победил «Эспаньол» (2:0) и идет без потерь
20 сентября
3
Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве
18 сентября
Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
18 сентября
1
Мбаппе назвал своего фаворита на «Золотой мяч»: «Буду счастлив, если он победит»
17 сентября
В Испании приняли решение по скандальному удалению Хейсена
17 сентября
