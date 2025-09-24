Введите ваш ник на сайте
Корнеев объяснил, почему «Динамо» стоит доверять Карпину

Сегодня, 07:50

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев считает, что «Динамо» должно дать время до зимы главному тренеру команду Валерию Карпину.

«Я не знаю, какие задачи ставило руководство клуба. Пока это не работает, результата нет. Но вы же знали, какого тренера берете, изучили его. Поэтому нужно доверять и дать время точно до зимы. И мы же знаем, какой контракт у Карпина. Главный – со сборной», – сказал Корнеев.

  • «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 12 очками после 9 туров.
  • Карпин также является главным тренером «Динамо».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Корнеев Игорь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
