Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле

Российский тренер Валерий Непомнящий котирует Андрея Аршавина выше, чем Усмана Дембеле, получившего накануне «Золотой мяч»-2025.

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

Аршавин в 2008 году становился шестым в списке номинантов «Золотого мяча».

– Дембеле выиграл «Золотой мяч». Это лучший игрок мира, на ваш взгляд?

– Я не понимаю, как выбирают того, кто выигрывает «Золотой мяч», какими критериями пользуются, каким образом определяют игрока, кто голосует за него.

Это для меня сложный вопрос. Выбрали, значит, выбрали, но я не очень верю в эти выборы.

– Андрей Аршавин говорит, что он сильнее Дембеле по качествам.

– Ну, конечно, Аршавин был сильнее, чем Дембеле. Потому что он наш человек. Если Андрей Сергеевич так думает, то даже не надо сомневаться.