Агент Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о том, что игрок включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.
«Очень рад видеть Захаряна в расширенном списке сборной России и надеюсь, что он окажется и в окончательном.
Для Арсена, как и для каждого футболиста, вызов в сборную значит многое. Он соскучился по партнeрам, команде и с удовольствием поедет.
В физическом плане Арсен точно готов ехать в сборную, даже не сомневайтесь. Я бы скорее сказал о том, что это большой плюс для него в эмоциональном плане: друзья, новые эмоции. Это точно пойдeт на пользу Арсену», – заявил агент.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
- Захарян не играл за сборную с марта 2024 года.
Источник: «Чемпионат»