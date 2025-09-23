Агент Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о том, что игрок включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.

«Очень рад видеть Захаряна в расширенном списке сборной России и надеюсь, что он окажется и в окончательном.

Для Арсена, как и для каждого футболиста, вызов в сборную значит многое. Он соскучился по партнeрам, команде и с удовольствием поедет.

В физическом плане Арсен точно готов ехать в сборную, даже не сомневайтесь. Я бы скорее сказал о том, что это большой плюс для него в эмоциональном плане: друзья, новые эмоции. Это точно пойдeт на пользу Арсену», – заявил агент.