Гурцкая пошутил о выборе состава «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая с юмором высказался о том, как тренерский штаб «Спартака» выбирает состав на матчи.

Спартаковцы в матче с «Крыльями Советов» (2:1) сделали двойную замену на 37-й минуте.

В перерыве были заменены еще два игрока.

Такого еще не было в истории чемпионата России.

«Как выбирается состав «Спартака»? Мне кажется, пишутся шарики с именами.

Должны гарантированно играть Барко и Жедсон, потому что они могут спасти любую ситуацию, а остальные…

Никакого принципа и объяснений, почему выбирается такой состав, нет», – заявил Гурцкая.