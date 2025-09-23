Введите ваш ник на сайте
Гурцкая пошутил о выборе состава «Спартака»

Сегодня, 14:14
1

Футбольный агент Тимур Гурцкая с юмором высказался о том, как тренерский штаб «Спартака» выбирает состав на матчи.

  • Спартаковцы в матче с «Крыльями Советов» (2:1) сделали двойную замену на 37-й минуте.
  • В перерыве были заменены еще два игрока.
  • Такого еще не было в истории чемпионата России.

«Как выбирается состав «Спартака»? Мне кажется, пишутся шарики с именами.

Должны гарантированно играть Барко и Жедсон, потому что они могут спасти любую ситуацию, а остальные…

Никакого принципа и объяснений, почему выбирается такой состав, нет», – заявил Гурцкая.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1758627251
а вот это чудо ... его акушер, наверное, при родах головой уронил на кафель в родильном зале ... иначе подобный бред имбецила ничем не объяснить... хотя... есть объяснение: бом.же-подстилка сдуру выдал секрет, как физрук серьожэнька выбирает состав на матч.... пы.сы. сейчас бом.же-шл.хи и всякая прочая шваль/нечисть начнут тут свои извилинные ... накидывать ))) для вас специально: мне ваши идиотические комментарии до лампочки) ваши ответы не читаю - время зря не трачу))
Ответить
...уефан
1758627500
..."шарики с именами". Шутит она... Сиди молча, шарики с козюль катай, да в окошко смотри, жениха жди. Агентесса...
Ответить
