Губерниев предложил название для российского «Золотого мяча»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о создании российского аналога «Золотого мяча».
«Да! Назовем его «Интермяч». Пригласим людей, которые претендовали бы на эту награду. А потом откажемся, ведь мы же хозяева «Интермяча», – пошутил Губерниев.
- Ранее в Москве прошло «Интервидение» – аналог «Евровидения».
- Россию представлял певец Shaman, который не стал претендовать на победу в конкурсе, сославшись на гостеприимство.
- «Золотой мяч» от France Football в понедельник получил Усман Дембеле из «ПСЖ».
Источник: «Спорт-Экспресс»