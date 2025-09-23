Экс-судья РПЛ оценил назначение двух пенальти в матче «Сочи» – ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о назначении двух пенальти в воротах хозяев в матче 9-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА (1:3). Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.

«Тем, кто не понял первого пенальти в пользу ЦСКА, нужно вспомнить эпизод с Карасeвым в матче «Акрон» – «Оренбург». Тогда Мажич и ЭСК сказали, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый. Мяч тоже отскочил от ноги в отставленную руку. И тогда ключевым фактором стало то, что мяч летел в ворота. То же самое здесь.

Сухой, находясь в хорошей позиции, должен был самостоятельно принимать решение. Солдатенков блокировал мяч, и тот отскочил в руку, увеличивавшую площадь тела. Мяч после удара летел в створ – это ключевой момент. Поэтому Сухой и запросил повтор из-за ворот, чтобы увидеть траекторию полeта мяча. А как только убедился, что удар шeл в створ, изменил решение на верное – пенальти в ворота «Сочи».

На 65-й минуте Сухой правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за фол по неосторожности. Солдатенков, не играя в мяч, попал по колену Кисляку. Да, тот, возможно, чуть-чуть дорисовал, но это его работа. Сам контакт был, и сила здесь не имеет значения. Сухой находился в хорошей позиции и самостоятельно и быстро назначил 11-метровый», – сказал Федотов.