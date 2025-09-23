Введите ваш ник на сайте
  • Экс-судья РПЛ оценил назначение двух пенальти в матче «Сочи» – ЦСКА

Экс-судья РПЛ оценил назначение двух пенальти в матче «Сочи» – ЦСКА

Сегодня, 12:48
4

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о назначении двух пенальти в воротах хозяев в матче 9-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА (1:3). Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.

«Тем, кто не понял первого пенальти в пользу ЦСКА, нужно вспомнить эпизод с Карасeвым в матче «Акрон»«Оренбург». Тогда Мажич и ЭСК сказали, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый. Мяч тоже отскочил от ноги в отставленную руку. И тогда ключевым фактором стало то, что мяч летел в ворота. То же самое здесь.

Сухой, находясь в хорошей позиции, должен был самостоятельно принимать решение. Солдатенков блокировал мяч, и тот отскочил в руку, увеличивавшую площадь тела. Мяч после удара летел в створ – это ключевой момент. Поэтому Сухой и запросил повтор из-за ворот, чтобы увидеть траекторию полeта мяча. А как только убедился, что удар шeл в створ, изменил решение на верное – пенальти в ворота «Сочи».

На 65-й минуте Сухой правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за фол по неосторожности. Солдатенков, не играя в мяч, попал по колену Кисляку. Да, тот, возможно, чуть-чуть дорисовал, но это его работа. Сам контакт был, и сила здесь не имеет значения. Сухой находился в хорошей позиции и самостоятельно и быстро назначил 11-метровый», – сказал Федотов.

  • Гол у «Сочи» забил Антон Зиньковский на 39-й минуте. У ЦСКА дубль с пенальти оформил Иван Обляков, отличившийся на 58-й и 68-й минутах, еще один мяч на 90+6-й забил Матвей Кисляк.
  • «Сочи» обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить решения арбитров по пяти эпизодам прошедшей игры, включая два момента с назначением 11-метровых ударов в пользу красно-синих.

«Сочи» попросит разъяснить решения судей в 5 эпизодах матча с ЦСКА 14
В «Сочи» намекнули на несправедливое судейство в матче с ЦСКА 5
Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА 15
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Федотов Игорь Сухой Алексей
sochi-2013
1758621584
Шлёпками после отставки торгует. Интервью дает теперь у шлепок.
Ответить
Pangolin
1758625920
Правильно - неправильно назначил...пофиг, играли то хреново
Ответить
vvv123
1758625950
За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха?
Ответить
