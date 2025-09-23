«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА

В «Сочи» остались недовольны работой судейской бригады Алексея Сухого, которая обслуживала игру 9-го тура РПЛ против ЦСКА.

Армейцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

2 из 3 голов они забили с пенальти.

Сочинцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по четырем эпизодам: