«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА

В «Сочи» остались недовольны работой судейской бригады Алексея Сухого, которая обслуживала игру 9-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Армейцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.
- 2 из 3 голов они забили с пенальти.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Сочинцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по четырем эпизодам:
- назначенный пенальти в ворота «Сочи» на 53-й минуте;
- назначенный пенальти в ворота «Сочи» на 65-й минуте;
- неназначенный пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте;
- неназначенный пенальти в ворота ЦСКА на 90-й минуте.
Источник: «Спорт-Экспресс»