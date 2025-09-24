Кисляк высказался о пенальти в ворота «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о работе главного судьи гостевого матча с «Сочи» (3:1) Алексея Сухого.
– Футболисты «Сочи» были недовольны судейством, особенно по первому пенальти. Как вы оцените судейство в этом матче?
– Комментировать судейство, тем более, что мы выиграли – это будет неправильно. Первый пенальти – спорная ситуация, я сам момент не видел. Мяч попал в руку, сейчас разные трактовки и не знаешь, что правильно, а что нет. По ходу игры не было каких‑то моментов, где судья очевидно ошибался.
– Вы сказали насчет трактовок. Лично вы понимаете их?
– Если рука в штрафной есть, наверное, это пенальти. Особенно, если мяч летит в створ и попадет в руку соперника, почему это должен быть не одиннадцатиметровый? Перед сезоном к нам приезжали, объясняли все эти моменты. Наверное, это дело судьи, ставить такие пенальти или нет. Разные бывают ситуации, поэтому тяжело оценивать, судьи в этом больше разбираются.
- На 53-й минуте Сухой указал на «точку» после просмотра ВАР за игру рукой футболиста хозяев Александра Солдатенкова в штрафной площади.
- «Сочи» обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить решения арбитров по пяти эпизодам прошедшей игры, включая два момента с назначением 11-метровых ударов в пользу красно-синих.