  Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»

Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»

Сегодня, 10:34
1

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев оценил правильность назначения первого пенальти в матче 9-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА (1:3). Рефери Алексей Сухой указал на «точку» после просмотра ВАР за игру рукой футболиста хозяев Александра Солдатенкова в штрафной площади.

– Мяч попадает в район бедра Солдатенкова, потом прилетает в руку. Это пенальти по сегодняшним правилам?

– Я не знаю правильного ответа, поверьте. Потому что есть какие‑то новые поправки и одна из них была такой: «Когда игрок блокирует мяч, и он после этого меняет направление и попадает в руку, то это продолжение игры. Но у нас в России есть ещe критерий руководителя Милорада Мажича, который звучит так: «Если мяч в данной ситуации идет в ворота, тогда эта рука уже наказуема».

Поэтому я тоже не знаю правильный ответ. Даже если брать это, то мне кажется, что мяч летит даже не в ворота, он улетает вверх. Я сам с нетерпением жду объяснение и решение. Потому что мы видели похожие эпизоды, когда‑то назначался пенальти, когда‑то нет. Я сам уже не знаю, какой правильный ответ.

  • Гол у «Сочи» забил Антон Зиньковский на 39-й минуте. У ЦСКА дубль с пенальти оформил Иван Обляков, отличившийся на 58-й и 68-й минутах, еще один мяч на 90+6-й забил Матвей Кисляк.
  • «Сочи» обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить решения арбитров по пяти эпизодам прошедшей игры, включая два момента с назначением 11-метровых ударов в пользу красно-синих.

Еще по теме:
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА 8
Только 5 игроков привозили 2 пенальти в одном матче РПЛ 5
Экс-судья РПЛ оценил назначение двух пенальти в матче «Сочи» – ЦСКА 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Николаев Алексей Сухой Алексей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758699696
Не знаешь-не комментируй.Ибо отстал от сиюминутных требований.Семь служителей фемиды и электроняка с железякой,обслуживающих матч, ошибаться не могут, ха-ха...
Ответить
