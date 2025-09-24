Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»

Бывший судья ФИФА Алексей Николаев оценил правильность назначения первого пенальти в матче 9-го тура РПЛ «Сочи» – ЦСКА (1:3). Рефери Алексей Сухой указал на «точку» после просмотра ВАР за игру рукой футболиста хозяев Александра Солдатенкова в штрафной площади.

– Мяч попадает в район бедра Солдатенкова, потом прилетает в руку. Это пенальти по сегодняшним правилам?

– Я не знаю правильного ответа, поверьте. Потому что есть какие‑то новые поправки и одна из них была такой: «Когда игрок блокирует мяч, и он после этого меняет направление и попадает в руку, то это продолжение игры. Но у нас в России есть ещe критерий руководителя Милорада Мажича, который звучит так: «Если мяч в данной ситуации идет в ворота, тогда эта рука уже наказуема».

Поэтому я тоже не знаю правильный ответ. Даже если брать это, то мне кажется, что мяч летит даже не в ворота, он улетает вверх. Я сам с нетерпением жду объяснение и решение. Потому что мы видели похожие эпизоды, когда‑то назначался пенальти, когда‑то нет. Я сам уже не знаю, какой правильный ответ.