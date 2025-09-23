«Сочи» попросит разъяснить решения судей в 5 эпизодах матча с ЦСКА

«Сочи» обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пяти эпизодам домашнего матча РПЛ с ЦСКА (1:3).

«В «Сочи» планируют обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам: на 20‑й минуте защитник ЦСКА Лукин сыграл рукой возле своей штрафной, два назначенных пенальти в ворота «Сочи», а также игра рукой Кисляком в своей штрафной на 87‑й минуте и игра рукой Мойзесом в своей штрафной на 90‑й минуте», – рассказал источник.