Аленичев оценил в процентах шансы «Спартака» на титул

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказалсяо борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
– Старт РПЛ. Что расстроило, что порадовало?
– Расстроил «Спартак», наш любимый клуб. Удивили слабые старты от «Динамо» и «Зенита» в плохом смысле. В хорошем плане удивили «Локомотив», «Балтика». «Краснодар» в этом году доказывает, что прошлая победа в чемпионате была не случайной.
Как я уже сказал, что «Спартак» вряд ли, ставлю 5% из 100, что «Спартак» станет чемпионом. Но не сбрасывал бы со счетов «Зенит», что именно эта команда составит конкуренцию «Краснодару».
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 15 очками после 9 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
- В последний раз красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17.
Источник: ТАСС