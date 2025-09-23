Аленичев оценил в процентах шансы «Спартака» на титул

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказалсяо борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

– Старт РПЛ. Что расстроило, что порадовало?

– Расстроил «Спартак», наш любимый клуб. Удивили слабые старты от «Динамо» и «Зенита» в плохом смысле. В хорошем плане удивили «Локомотив», «Балтика». «Краснодар» в этом году доказывает, что прошлая победа в чемпионате была не случайной.

Как я уже сказал, что «Спартак» вряд ли, ставлю 5% из 100, что «Спартак» станет чемпионом. Но не сбрасывал бы со счетов «Зенит», что именно эта команда составит конкуренцию «Краснодару».