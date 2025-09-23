ЦСКА прокомментировал сорвавшийся трансфер Баринова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о поиске клубом игрока на позицию опорного полузащитника в минувшее трансферное окно.

– Руководители ЦСКА и «Локомотива» общались по трансферу Баринова, но все завершилось, как мы знаем, Дмитрий остался в «Локомотиве». Поэтому что‑либо тут еще говорить бессмысленно и некорректно.

– Но была информация о том, что вариант с Дмитрием возник только после срыва трансфера Томаша Ханделя…

– Это неправда, хронология была чуть иной. Однако понятно, что Хандель, Дима Баринов, или, например, Пуэрта, который также был близок, являются игроками одной позиции – опорного полузащитника. Спортивный блок прорабатывал вопрос укрепления на данной позиции.