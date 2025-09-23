ЦСКА прокомментировал сорвавшийся трансфер Баринова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о поиске клубом игрока на позицию опорного полузащитника в минувшее трансферное окно.
– Руководители ЦСКА и «Локомотива» общались по трансферу Баринова, но все завершилось, как мы знаем, Дмитрий остался в «Локомотиве». Поэтому что‑либо тут еще говорить бессмысленно и некорректно.
– Но была информация о том, что вариант с Дмитрием возник только после срыва трансфера Томаша Ханделя…
– Это неправда, хронология была чуть иной. Однако понятно, что Хандель, Дима Баринов, или, например, Пуэрта, который также был близок, являются игроками одной позиции – опорного полузащитника. Спортивный блок прорабатывал вопрос укрепления на данной позиции.
- Срок контракта 29-летнего Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона.
- 24-летний португалец Томаш Хандель в сентябре перешел из «Витории Гимарайнш» в «Црвену Звезду».
- 22-летний колумбиец Густаво Пуэрта в сентябре перешел из «Байера» в испанский «Расинг».
Источник: «Матч ТВ»