Аленичев высказался о возвращении в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает возможным свое возвращение в клуб.

«Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в «Локомотив». Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет. Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим», – сказал 52-летний Аленичев.