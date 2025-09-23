Аленичев высказался о возвращении в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает возможным свое возвращение в клуб.
«Юрий Павлович Семин несколько раз возвращался в «Локомотив». Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому все возможно, почему нет. Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим», – сказал 52-летний Аленичев.
- Он был главным тренером «Спартака» в 2015–2016 годах.
- В качестве футболиста Аленичев выступал за красно-белых в 1994–1998 и 2004–2006 годах.
Источник: ТАСС