Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин недоволен работой арбитров в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА.

Армейцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

2 из 3 голов они забили с пенальти.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Игру судил Алексей Сухой.

«Хотел бы поблагодарить ребят за игру, за старание, за то что, проигрывая, мы вернулись в игру. Стали создавать моменты и достаточно много.

Конечно, хотелось бы, чтобы у своих ворот не допускали такое количество подходов, но у своих ворот мы мало что позволили сопернику. Если не считать вот этих двух пенальти и несчастного случая на 96‑й минуте.

Первый пенальти я не понимаю. Я подошел к судье и спросил. Он сказал, что мяч после рикошета от ноги летел в ворота. Но сейчас посмотрел, мяч летит вверх, у нас сегодня ворота внизу были.

Конечно, очень сложно, когда такие моменты так трактуются. Мы уже… Не знаю, очень сложно. Просто они переворачивают игру, переворачивают все старания ребят.

Не хочется сейчас жаловаться, но это все‑таки самый ключевой момент встречи», – сказал Осинькин.