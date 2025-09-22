Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»

Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»

Вчера, 22:22
6

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин недоволен работой арбитров в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Хотел бы поблагодарить ребят за игру, за старание, за то что, проигрывая, мы вернулись в игру. Стали создавать моменты и достаточно много.

Конечно, хотелось бы, чтобы у своих ворот не допускали такое количество подходов, но у своих ворот мы мало что позволили сопернику. Если не считать вот этих двух пенальти и несчастного случая на 96‑й минуте.

Первый пенальти я не понимаю. Я подошел к судье и спросил. Он сказал, что мяч после рикошета от ноги летел в ворота. Но сейчас посмотрел, мяч летит вверх, у нас сегодня ворота внизу были.

Конечно, очень сложно, когда такие моменты так трактуются. Мы уже… Не знаю, очень сложно. Просто они переворачивают игру, переворачивают все старания ребят.

Не хочется сейчас жаловаться, но это все‑таки самый ключевой момент встречи», – сказал Осинькин.

Еще по теме:
«Умрем, но выйдем»: проникновенная речь Осинькина в раздевалке «Сочи» 3
Осинькин прокомментировал поражение «Сочи» от «Крыльев Советов» 2
РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:0), омрачив дебют Осинькину 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Осинькин Игорь Сухой Алексей
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1758570100
Судья просто лопух Его отмажут и как и все остальные
Ответить
saf05
1758571764
Просто Осинькину за эту игру от Газпрома ничего не обломится. На пенсию пора, а то выгонят с позором.
Ответить
dimag
1758573989
Когда кажется - креститься нужно, в том числе и Осинькину. Я тоже пересмотрел момент несколько раз - Кармо пробивает в левый от себя угол с подкруткой , Солдатенкову мяч попадает в тело , и от него в оттапыреную руку ,после чего отлетает в центр штрафной. Где там были ворота внизу ,а мяч в небе, лично я не увидел.
Ответить
Томик
1758577206
Коники, так хвалящие сегодня судью, очень хочется, чтобы во всех следующих играх, так же трактовались ситуации, но не в вашу пользу. Вам же понравилось сегодня. Вы не можете просто тихо порадоваться? Не позорьтесь.
Ответить
Главные новости
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
00:39
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
00:12
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
Вчера, 23:59
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
Вчера, 23:49
3
Зиньковский тремя словами описал спорный пенальти в пользу ЦСКА
Вчера, 23:23
8
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
Вчера, 22:56
2
Определен обладатель трофея Яшина-2025
Вчера, 22:43
1
Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ
Вчера, 22:39
4
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
Вчера, 22:31
Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»
Вчера, 22:22
6
Все новости
Все новости
Челестини прокомментировал волевую победу ЦСКА над «Сочи»
Вчера, 22:52
2
Только у одной команды россияне не забили ни одного гола в новом сезоне РПЛ
Вчера, 22:39
4
Осинькин пожаловался на пенальти в пользу ЦСКА: «Судьи переворачивают игру»
Вчера, 22:22
6
Аршавин раскритиковал пенальти в пользу ЦСКА: «Нам скажут, что трактовки опять поменялись?»
Вчера, 21:58
11
ВидеоНовичок «Сочи» привез два пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 21:34
6
Ташуев отреагировал на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 21:18
8
ВидеоОбзор матча «Сочи» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:00
1
РПЛ. ЦСКА добыл волевую победу над «Сочи» (3:1) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 20:59
40
Орлов сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
Вчера, 20:35
15
«Ростову» потребуется больше суток для возвращения из Калининграда
Вчера, 19:57
7
29-летняя дочь Радимова заставила его разрыдаться
Вчера, 19:35
4
Кафанов объяснил, зачем в сборную России вызвали 6 вратарей
Вчера, 19:30
3
Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет»
Вчера, 19:19
15
Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»
Вчера, 18:56
40
«Рубин» может подписать форварда, поигравшего за три клуба АПЛ
Вчера, 18:45
5
Подробности травмы спартаковца Маркиньоса – его увезли с поля на электрокаре
Вчера, 18:31
7
Орлов высказался о том, что Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара»
Вчера, 18:18
6
Карпин назвал позицию с самой высокой конкуренцией в сборной России
Вчера, 18:06
3
Мостовой отреагировал на слова Семака, что «Зенит» больше всех страдает от судейских ошибок
Вчера, 17:44
10
Семин ответил, пора ли увольнять Станковича из «Спартака»
Вчера, 17:30
3
Боярский выбрал лучшего игрока «Зенита»: «Он молодец»
Вчера, 17:17
14
Карпин объяснил вызов Захаряна в сборную России
Вчера, 17:05
4
Экс-вратарь «Краснодара» – о 1-м голе «Зенита»: «Судьи ошибаются в определенную сторону, как обычно»
Вчера, 16:54
28
Орлов назвал сильнейшего российского футболиста в РПЛ: «Ставлю его выше Батракова»
Вчера, 16:43
8
Карпин определился с расширенным составом сборной России на матчи в октябре
Вчера, 16:32
2
У Станковича случился разлад в семье: подробности
Вчера, 16:25
6
Орлов прокомментировал игру Соболева против «Краснодара»
Вчера, 16:16
3
Жирков рассказал, как его наказали в сборной России за кальян
Вчера, 15:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 